Malatya'da spor şenliklerinin ödül töreni yapıldı

Merkez Spor Salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Futbol, voleybol, hentbol, masa tenisi ve basketbol müsabakalarının yapıldığı kıyasıya bir mücadelenin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların kupaları ve madalyaları verildi.