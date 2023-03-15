Malatya'da su kanalı patladı, mahalle su altında kaldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su kanalı patladı. İlçe merkezi ile bazı mahalleleri su bastı.

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesinde su kanalı patladı, mahalleleri su bastı.

Sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle kanalın patladığını belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi. Teyakkuzda olduklarını aktaran Zelyurt, "Akçadağ istikametine su taşıyan Sürgü barajında ana kanalda patlama sonucu ilçe merkezi ile Çukur Mahallelerimizi su bastı. Baskınlar sonra kanalın olduğu bölgeye gelerek patlayan yeri tespit ettik ve yolu yararak suyu dereye verdik. Yağışlar devam edeceğinden dolayı tüm ekipler olarak teyakkuzdayız” diye konuştu