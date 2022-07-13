İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da şüpheli valiz alarmı

Malatya’da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.

Malatya'da bir parkta unutulan valiz polisi alarma geçirdi.


Olay, SAAT 18.00 sularında Eski Belediye hizmet binasının bulunduğu Emekliler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde çimlerin üzerinde siyah bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.


Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valiz içerisinde elbise çıktı. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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