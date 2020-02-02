Malatya'da sürü yönetimi kursu başladı

Malatya'da sürü yönetimi çobanlık kursu başladı.

Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen ve birlik salonunda verilen sürü yönetimi kursuna 25 kursiyer katılıyor. Kursa katılanlara, birliğin logosu olan çoban erzak çantası ve 2020 yılı takvimi dağıtıldı.

Kursun toplam 104 saat süreceği ve kurs sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika verileceği belirtildi.

Kursun başlangıcında konuşan Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “7'nci sürü yönetimi çobanlık kursunu açmış bulunuyoruz” diyerek, eğitimlerde, parazitle mücadele, ağılların dezenfekte edilmesi, sürünün idare edilebilmesi ve teknik bilgileri pratikle birleştirip sahada uygulanmasının sağlanacağını vurguladı.

İhsan akın, “ İş güvenliği ve sağlığı, sürü sağlığı ile ilgili 16 saat, sürü yönlendirmeyle ilgili 24 saat, sürünün beslenmesiyle ilgili 24 saat, sürünün sağlığıyla ilgili 24 saat, sürü bakım işlemleriyle ilgili 16 saat olmak üzere toplam 104 saat eğitim alacaksınız” diye konuştu.