Malatya'da 'Süt toplama merkezleri ve soğuk zincir' projesi kabul edildi

Malatya'da Süt Toplama Merkezleri ve Soğuk Zincir projesinin fizibilite çalışması projesi DAP tarafında kabul edildi.

2019 Yılında Fizibilite Desteği Projesi kapsamında Malatya Ticaret Borsası (MTB) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında yapılan proje kapsamında Malatya'da soğuk zinciri ve süt toplama merkezileri Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından kabul edilmesiyle, süt üreticileri önemli avantajlar elde etti.

MTB Salonu'nda proje hakkında düzenlenen toplantıya, MTB Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantıda konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, " 2019 yılında Malatya Ticaret Borsası olarak Süt Toplama Merkezi ve Soğuk Zincir projesinin fizibilite çalışması ile ilgili Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği yaparak bir çalışma başlatmıştık. Projenin ilk ayağının gerçekleşmesinin ardından Kalkınma Ajansımızın Genel Sekreteri ile yapmış olduğumuz görüşmeden sonra projenin hayata geçirilmesi konusunda DAP'a proje sunuldu. Daha önceki fizibilite çalışmamızda da Malatya'da böyle bir ihtiyaç olduğunuz, hem süt toplama merkezi hem de burada toplanacak ürünlerin soğuk zincir ile gerekli işletme alanlarına nakli ile ilgili bir proje gerçekleştirmiştik” dedi.

DAP tarafından verilecek olan desteğin geldiğini de ifade eden Özcan, ” Şuanda bu projenin hayata geçirilmesinin ilk aşaması olarak gördüğümüz projeye DAP tarafından verilecek olan destek, Fırat Kalkınma ajansı Genel Sekreterine ulaştı. Bu proje uzun zamandır gündemde ve çok önemseniyor. Fırat Kalkınma Ajansının Malatya'da olması bizim için çok önemli bir avantaj. Bilindiği üzere daha öncesinde Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğa geçilmesi konusunda Ajansımızın aslında projeye verdiği büyük destekle hayata geçirme fırsatı bulduk. Malatya'da ciddi anlamda bir süt üretiminin olduğu ve bu sütlerin sağlıklı bir şekilde belirli lokasyonlar belirlenerek, buralardan toplanıp soğuk zincirlerle işletme alanlarına çekilme noktasında bir çalışmaydı” şeklinde konuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, özellikle Tarım ve Hayvancılık konusunda önemli bir proje olduğunu ifade ederek, ”2019 yılından itibaren Malatya Ticaret Borsası ile birlikte İlimizdeki süt varlığının soğuk zincir ile değerlendirilerek, Bingöl'deki süt şirketi yatırımı ile birlikte pazarlama imkanlarının sağlanmasına yönelik bir süt toplama merkezi fizibilitesine başladık. Gerçekten çok değerli bir çalışma sunuldu bizlere. Ben bu anlamda da bu fizibilite çalışmasının başlatılması noktasında, gerekse ilimizi kapsamlı şekilde değerlendiren bir çalışma yapılması noktasında değerli başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu proje kapsamında günlük yaklaşık 600 ton süt toplama kapasitesi olduğunu da vurgulayan Yoğunlu, ”Bu projemiz kapsamında günlük 600 ton kadar süt kapasitesi var. Bunların gerek bölgemizdeki önemli süt toplayıcısı olan firmamıza, gerekse yereldeki üreticilerimizin sıhhi olarak süt toplamalarını sağlayacak ekipmanlarının altyapılarının kurulmasına yönelik inşallah ilk başta belli noktalarda, daha sonra ileri ki yıllarda Malatya Ticaret Borsası ve Malatya İli Süt Üreticileri Birliği ile birlikte bu projenin devamını getirerek, İlimizde sütün kırsal alanda hızlı bir şekilde, sıhhi bir şekilde pazarlanmasını sağlayacak altyapıyı kurmuş olacağız. Bu kuracağımız Süt Toplama Merkezi'nin iyi bir modelle yönetilmesini istiyoruz. Sayın Başkanımız ve İlgili paydaşlarla birlikte değerlendirdik. Bir Kooperatif kurarak ilgili kurumların doğrudan içinde bulunduğu bir birlik, bir kooperatif marifetiyle bunu yürüteceğiz. İnşallah İlimiz sanayide olduğu gibi, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuğunda olduğu gibi, Süt alanında da önemli bir proje kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.