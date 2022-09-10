Malatya'da tadilat yapılan fabrikada yangın

Malatya'da organize sanayi bölgesinde kayısı deposu olarak kullanılan bir fabrikada, tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçradığı tahmin edilen kıvılcım ile başlayan yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesinde 12 bin metrekarelik kayısı deposu olarak kullanılan fabrikada tadilat yapıldığı esnada iddiaya göre kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım binanın izolasyon malzemelerine sıçradı. Alevler kısa sürede büyüyerek içeride bulunan boş plastik kayısı kasalarına da sıçrayınca alevler bir anda büyüdü.

İhbar üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekipleri yangın yerinde çevre güvenliği alırken, olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının kontrol altına alınması için büyük çaba sarf etti. Kimsenin yaralanmadığı yangında olay yerine gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin ile milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır da yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika alanının 4 bin metrekarelik kapalı alanında çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alınabilirken, küle dönen kayısı deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Vali Hulusi Şahin, depo olarak kullanılan fabrika alanında başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ifade ederek, “Tadilat çalışması yapıldığı esnada kaynaktan sıçrayan kıvılcımlardan yangının başladığını düşünüyoruz. İlk tespitler bu yönde. İçinde bulunan kayısı kasaları ve binanın izolasyon malzemeleri yandı” dedi.

Milletvekili Bülent Tüfenkci de yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, yaşanan mal kaybından dolayı sanayici esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgeye gelen Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak oda olarak yangında zarar gören üyelerinin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.