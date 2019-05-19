İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da taraftar meydanlara indi

Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğu Malatya’da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Malatya'da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.


Galatasaray Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde Galatasaray bayrakları ile birlikte meydanlara indi.


Soykan Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.


Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda bir çok taraftar da konvoy yaparak takımlarının şampiyonluk sevincine ortak oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.