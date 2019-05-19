Malatya'da taraftar meydanlara indi

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Malatya'da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde Galatasaray bayrakları ile birlikte meydanlara indi.

Soykan Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalarda bir çok taraftar da konvoy yaparak takımlarının şampiyonluk sevincine ortak oldu.