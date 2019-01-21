Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı

Malatya’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Malatya'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Malatya il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tarihi Eser Kaçakçılığına" yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 305 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen Sikke, Tabak, Bileklik benzeri metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldığı belirtildi.