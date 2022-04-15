İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı tarihi eser operasyonunda bir kişyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Battalgazi İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 190 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 20 adet obje ele geçirildi.


Şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, adli işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.