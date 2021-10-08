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Malatya'da tarihi gümüş ve bronz sikkeler ele geçirildi

Malatya’da, eski dönemlere ait gümüş sikkeler, bronz sikkeler ile dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Malatya'da, eski dönemlere ait gümüş sikkeler, bronz sikkeler ile dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada eski dönemlere ait gümüş sikkeler, bronz sikkeler ile dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.


Şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasına müteakiben serbest bırakıldı.

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