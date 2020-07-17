Malatya'da tarım işçileri arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Doğanşehir'e kayısıda çalışmak üzere geldikleri ileri sürülen ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda N.D. tarafından açılan ateş sonucunda Beşir D. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, M.G. isimli şahıs ise yaralandı. Yaralı M.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Beşir D.'nin cenazesi ise Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayın ardından kaçan N.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.