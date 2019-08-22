Malatya'da tartı ve kantar denetimi

Malatya'da Kayısı Eylem Planı çerçevesinde kayısı alım satımında kullanılan kantar ve tartıların kontrol ve denetimi yapıldı. Yapılan kontroller sonucu uygun olmadığı tespit edilen 14 tartı ve kantarın bulunduğu işletmelere 9 bin TL para cezası kesildi.

Malatya'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personellerince kayısı alım satımında kullanılan 255 adet kantar ve tartıların kontrol ve denetimi yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda kayısı alım ve satımda kullanılan 14 adet kantar ve tartı aletinin uygun olmadığı tespit edilerek bu işletmelere 9 bin TL ceza uygulandı.

Öte yandan denetimlerin Eylül ayı sonuna kadar süreceği öğrenildi.