Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Malatya'da Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılarda yoğunluk başladı. Yoğun olarak bayram için tatlı hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan ustalar, kaliteli ve lezzetli ürünleri müşterilerin memnuniyetine sunduklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı öncesinde Malatya'daki baklavacılarda yoğunluk başladı. Türk mutfağının önemli tatlılarından biri olan baklava bayramda en çok tüketilen tatlılar arasında yerini alıyor. Malatya'da baklava ustası Hüseyin Taşkın, bayram için gece gündüz demeden kolları sıvadıklarını belirtti.

Taşkın, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Elimden geldiğince kalite, temizliğe titizliğe önem veriyorum. Kaliteyi ön planda tutuyoruz. Yenilikçi bir pastaneyiz. Baklava yaparken hamurun inceliği ve fırının ısısı çok önemli, kullanılan malzemelerden tereyağı, fıstık çok önemli. Tereyağının fıstığı döşeme yaparken fırında pişirirken her katman ayağa kaldırıyor. Fırına girmeden önce fıstığı atılıyor zaten. Kesilip dilimlendikten sonra fırına gidiyor. Fırındaki en önemli husus kullanılan fıstığın ve tereyağının yanmaması. Erken sürede pişip çabuk çıkması gerekiyor. Doğru şerbet çok önemli. Bu yılların birikimi ile birlikte oluyor. Bunların hepsini bir araya getirince kaliteli bir ürün ortaya çıkıyor. Bayramlarda Malatya geleneğinden dolayı tatlıya karşı büyük bir rağbet var. Elimizden geldiğince kaliteyi bozmadan bu ürünleri halka sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Malatya'da çeyrek asırdır baklava yapan Kasım usta ise pastanede baklava işinde çok uzun zamandır çalıştığını vurgulayarak, “Pastanemizin kuruluşu 1968 yılı. O yıldan beri pastanemiz Malatya halkına hizmet etmektedir. Sektörün içinde bulunduğum için memnuniyet duyuyorum. Gerek tatlılarımız gerek pastalarımız gerek diğer ürünlerimiz olsun hijyenik ve kaliteli şekilde üretmeye devam ediyoruz. Bu ürünleri Malatya halkımıza sunmaktan gururluyuz. 1968'den beri 54 yıldır Malatya halkına gururlu bir şekilde Malatya halkına hizmet etmektedir. İyi kaliteli ürünler kullanarak Malatya halkını memnun etmek için elimizden gelen en güzel şeyi yapmaktayız” şeklinde konuştu.

Tatlıların kara fırında pişirilmesi ile daha lezzetli olduğunu, bu nedenle kara fırında tatlıları pişirdiklerini vurgulayan Kasım Usta, “Kara fırın odun fırını demek ve bu fırınlarda meşe odunu kullanıyoruz. Meşe odununun közü tatlılarımıza daha güzel bir lezzet veriyor. Fırında tereyağını ve fıstığı öldürmeden istediğimiz şekilde pişirip servise sunuyoruz. Biz de bunu değerli müşterilerimize sunmaktan gurur duymaktayız” dedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarına dikkat çeken Kasım Usta, “Bayram yoğunluğu var. En iyi şekilde değerli müşterilerimize kaliteli bir şekilde baklava ikramı için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.