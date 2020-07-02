Malatya'da Teknoköy kurulacak

Anadolu'nun AR-GE ve inovasyon ekosisteminde faaliyetlerde bulunan teknoloji üssü olarak bilinen Malatya Teknokent, Teknoköy üzerinde çalışma yapıyor. Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Teknokent'in en önemli projelerinden Teknoköy'ün bir ekosistem oluşturacağını belirterek, “Teknoköy'ün tasarımlarını yapıyoruz. Yatay mimariyle 8 bin metrekarelik alana inşa edilecek Teknoköy'ü iki yıl içinde tamamen doldurabiliriz” dedi. Kocamaz ayrıca, Malatya'nın medikal teknolojilerde büyük bir başarı yakaladığını da anlattı. Sanayi gazetesinin online sohbetlerine konuk olan Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Teknokent'te yürüttükleri çalışmalar ve yapmak istedikleri projelerle ilgili de bilgi verdi. Hayata geçirecekleri Teknoköy projesinin tamamen yatay mimariden oluştuğunu kaydeden Kocamaz, “Bu, en büyük gelecek hedeflerimizden biri. Bunu gerçekleştirebilirsek ülkemiz adına büyük bir katma değer elde edeceğiz” dedi. Genel Müdür Kocamaz, Malatya Teknokent'in son 4 yılda firma sayısında yüzde 270'i aşkın artış gösterdiğini kaydederek, "Teknokent binasındaki doluluk oranı yüzde 37'lerden yüzde160'ların üzerine çıkma başarısı gösterdi. Binada boş olan alanlar ve inşaatı tamamlanmadan bırakılan tüm alanlar bölünerek veya inşaatı tamamlanarak ofis alanlarına dönüştürüldü" diye konuştu. Kocamaz, "Teknoköy'de dikine mimari olmayacak, binalar tamamen yatay inşa edilecek. Birbirine paralel sokak ve caddelerden oluşan, her sokakta farklı metrekare ve mimaride şirketlerin birer katlı şirketlerin olduğu, kendilerine özel bahçeleri, tuvaletleri, mutfakları olan ve sokakta yan yana dizildiği, otopark, bisiklet sürme alanlarının olduğu bir konsept tasarlıyoruz. Bu binaların ortasına da bir merkez bina olacak.Malatya Teknokent'te yeni açılan firmalarda medikal, kozmetik, ilaç takviyeleri üzerine bir yapılanma başladı. Doğal olarak Malatya Teknokent medikale yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Kocamaz, “Üniversite-sanayi iş birliği Malatya'da oldukça gelişmiş durumda. Kamu veya özel kuruluş işletmeleri, üniversite ile ortak proje yaptıklarında KAP-Katılımlı Araştırma Projesi desteğinden yararlanabiliyor. KAP'ta yaklaşık 3 hafta içinde projeler onaylanıyor. Buna Üniversite Sanayi İş Birliği Projesi (ÜSİMP) ismini verdik. Üniversiteler arasında bu tip bir destek veren ilk ya da ikinci üniversiteyiz. Son dört yılda geldiğimiz noktaya baktığımızda, her geçen gün yeni büyük firmaların bölgemize geldiğini görüyoruz. Bu, doğru adımlar atılırsa, doğru ilişkiler kurulursa Anadolu'da çok büyük başarılar elde edilebilir. Bunu Elazığ ve Erzurum gösterdi bize. Ben onlardan ilham alarak bir Malatya modeli oluşturmak gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Malatya'da bir AR-GE İnovasyon Üst Kurulu kurulmasını öneren Kocamaz, “Bu kurulun içinde belediye başkanları, vali, rektör, telekom, KOSGEB müdürleri gibi kurumlar olmalı diye düşünüyorum. Çok iyi AR-GE projeleri olduğu halde birçoğunun başlamadan sonlandığına şahit oluyoruz. TÜBİTAK'ın süreçlerinin merkeziliğinden kaynaklı bir yavaşlık söz konusu. O yüzden ÜSİMP modeli bu konuda kırıcı bir faktör oluşturuyor ve bizde üniversite-sanayi iş birliği projelerinin patlamasına vesile oluyor. Malatya Teknokent olarak 25'in üzerinde proje yaptık, sonuçsuz projemiz yok” diye konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay da, Teknokent için sosyal medya hesabında “Malatya Teknokent geleceğe koşuyor” paylaşımı yaptı.