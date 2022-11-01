Malatya'da Tekstil ve Hazır Giyim çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) programı dahilinde Malatya'da yapılacak olan “Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma ve Sektörün Geleceği” konulu çalıştay İnönü Üniversitesinde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin Türk, "Türk Standartları Enstitüsü, ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürmektedir. TSE, ülkemiz sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetleri ile piyasayı dengelemesinin yanında, güncel ihtiyaçlara karşılık hazırlanan standartlarla ürün ve hizmetlerin şartlarının belirlenmesinde, ekonomimiz için stratejik öneme haiz milli ve köklü bir kurumdur" dedi.

Malatya'nın hazır giyimde marka bir şehir olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Malatya'nın hazır giyim üretim üssüne dönüşmesinin, üretimde marka şehir olmasının hemen her aşamasının tanığıyım. Sektörün geleceğini ve markalaşmayı konuşmak için de burası çok isabetli bir seçim. Toplantıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Tekstil ve hazır giyim birbirini tamamlayan iki sektör. Sanayimizin gelişimine bu iki sektör öncülük etti. Bugün bu iki sektör 1,2 milyon insanımızı istihdam ediyor. Çalışanıyla, üretimiyle tekstil ve hazır giyim ülke ekonomimiz için önemini koruyor. İkisinde de küresel ölçekte marka üreticiyiz. Tekstilde beşinci, hazır giyimde altıncı büyük tedarikçiyiz. Katma değer oluşturuyoruz. Kilogram birim fiyatımız hazır giyimde 17,7, tekstilde 5 dolar civarında. İkisi birlikte Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörü. Toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 15'ine bu iki sektörümüz imza atıyor. 2021'i toplamda 30 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmıştık. Bu yıl dokuz ayda 24 milyar doları aştık. Yıl sonunda inşallah 32 milyar dolara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin kimliği olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Malatya'da sanayi olgusuna baktığımızda Arapgir'de 1830 yılında mensucat sanayi olduğunu görüyoruz. İlk defa mensucat sanayinin Arapgir'de kurulduğunu, İstanbul'a, saraya ve diğer yerlere satıldığını ve ihraç edildiğini görüyoruz. Malatya'da o dönemde Fırat Nehri kenarında pamuk yetişirdi. Daha sonrasında dut ağaçlarının bol olması nedeniyle ipeğin üretilmesi ve boyanması Malatya'da bir kültür oluşturdu. Biz buna mensucat kültürü dedik. Bu kültür 1830'larda sanayi mantığıyla organize bir şekilde başladı fakat 1930'lara geldiğimizde yine Türkiye'deki mensucat fabrikalarından Malatya Sümerbank fabrikasının yapıldığını görüyoruz. Kendi elektriğini üreten ve kendi bölgesinden hammaddesini karşılayan bir fabrika olarak karşımıza çıkıyor. Malatya'daki tekstil sektörüne geçmişten baktığınızda bu tür gelişmesi görüyoruz. Yani bir kültür olmadığı zaman orada temayüz etme, terakki etme olmaz. Dolayısıyla bu kültürlere sahip çıkmamız lazım" dedi.

Malatya'nın coğrafi konumu hem de ekonomisi ile önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, "Bakanlık olarak 2021 yılında başlattığımız SANTEK programı çerçevesinde Türkiye'de Tekstil ve Hazır Giyimde Markalaşma ve Sektörün Geleceği temasıyla bugün Malatya'da bir araya gelerek sektörü her yönüyle ele almayı hedefledik. Malatya sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 1300 sanayi işletmesinin yüzde 16'sı hazır giyim ve tekstil sektöründe faaliyet göstermekte. Toplam istihdamın da yüzde 62'si tekstil ve hazır giyim sektöründedir. Türkiye'nin ve dünyanın önemli hazır giyim markaları için Malatya Organize Sanayi Bölgelerinde üretim yapılabilmekte. Malatya'da etüt çalışmaları devam eden Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ hızlı tren projeleriyle sanayi ve lojistik alanlarımız daha da büyüyecektir. Bununla birlikte Malatya'yı saran karayolu ağının yeni çalışmaları da Malatya'yı daha ulaşılabilir hale getirecek. Sanayi ve teknolojideki yeni yatırımlara ulaşma imkanı sağlayacaktır. Malatya sadece Malatya değil İstanbul'daki tekstil sektörü de Malatyalıların elinde. Büyük tekstilcilerimiz, dünya çapındaki tekstilcilerin ağırlıklı Malatyalı. Malatya'nın böyle büyük bir kültürü var. Malatya'da da İstanbul'da olduğu gibi Malatya'nın kendisinde de 6. Bölge olmasından dolayı bu sektörün çok daha yaygın ve etkin olarak burada bulunmasını çok arzu ederiz. Malatya 6. Bölge teşviklerinden en iyi şekilde istifade eden en iyi teşvikleri alan şehir. Batıya en yakın şehir bu nimeti iyi değerlendirmek lazım" diye konuştu.