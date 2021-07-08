Malatya'da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle başlandı

Malatya Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, 5 Temmuz'da başlayan telafi eğitimine Malatya'da 21 bin 670 öğrencinin katılacağını söyledi.

Dünya'yı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi eğitimde de aksamalara neden oldu. Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ülke genelinde 5 Temmuz'da başlayan telafi eğitimine Malatya'da bin 71 öğretmen ve 21 bin 670 öğrenciyle başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Gazi İlkokulu'nu ziyaret ederek telafi eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. İlk olarak çocukların telafi eğitimiyle ilgili fikirlerini alan Kanbay, öğrencilerle oyun oynadı. Daha sonra zeka geliştirme sınıfını ziyaret eden Kanbay, öğrencilerle satranç ve masa tenisi oynadı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, yıpratıcı ve zor bir süreçten geçildiğini belirterek, pandemi döneminde Malatya'nın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti ve bu başarının LGS'ye yansıdığını söyledi. Kanbay, “Pandemi dönemi hem velilerimiz, hem öğretmenlerimiz hem idarecilerimiz için zor bir süreç. Herkesin hayatlarıyla imtihan edildiği bir süreçte biz başarılı bir şekilde işin içerisinden çıktık. Geriye baktığımızda bu yorgunluğumuzun karşılığını bulmuş durumdayız. Hem okul planlaması hem de öğrencilerin erişimiyle ilgili Malatya LGS'de Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. Yorucu, yıpratıcıda olsa keyifli bir yıldı denilebilir” şeklinde konuştu.

Malatya'da “Telafide bende varım” programına başladıklarını belirten Kanbay, “Burada sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde öğrencilerimizin salgın sürecinde yaşadıkları olumsuz duyguları, beceri, hareketlerindeki gerileyişlerini önleyebilmek için bakanlığımız bir proje başlattı. Malatya'da da başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Telafiye daha çok küçük yaş grupları katılım fazla. Süreç içerisinde katılım artıyor. Daha yeni başladı. Ben daha da olgunlaşacağını düşünüyorum çünkü biz Spor il müdürlüğümüzle beraber spor tesislerini de açmaya karar verdik” dedi.

Velilere çocuklarını telafi eğitimlerine göndermeleri çağrısında da bulunan Kanbay, “1 buçuk senedir öğrencilerimiz evlerde. Uzaktan eğitim süreci her ne kadar iyi gitse de ortada bir okul arkadaş sorunları var. Sosyal beceriler, kültürel ve spor alanında bir takım gerilemeler var. Bunları biz telafi etmek istiyoruz. Bu programın daha keyifli ve eğitici olacağından velilerimiz şüphe etmesin. Önümüzdeki hafta spor alanlarını da açarak becerileri artırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karnelerin erişime açılmasının ardından, 5 Temmuz itibariyle başlayan "Telafide Ben de Varım" programı çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitimler 31 Ağustos'a kadar devam edecek.