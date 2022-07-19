Malatya'da termometreler 36 dereceyi gösterdi

Malatya'da kent merkezinde termometreler 36 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Temmuz ayının son günlerinin yaşandığı Malatya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 36 dereceyi gördü. Sıcaklardan bunalan Malatyalılar ise serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da çeşmelerde yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı. Soykan Parkı çevresindeki gölgelik alanlarda vakit geçiren bazı vatandaşlarda bir süre park ve bahçelerde vakit geçirdikten sonra evlerine döndüklerini belirtti.

Bir süre daha kent genelinde etkili olması beklenen sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.