Malatya'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Malatya'da jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ-PKK/PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde terör örgütü DEŞA- PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan beş DEAŞ'lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı serbest bırakıldı 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.