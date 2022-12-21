İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da terör operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ-PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10’u tutuklandı.

Malatya'da jandarma tarafından terör örgütleri DEAŞ-PKK/PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 zanlıdan 10'u tutuklandı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde terör örgütü DEŞA- PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 25 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan beş DEAŞ'lı ile 5 PKK/PYD/YPG üyesi 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı serbest bırakıldı 14 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.


DEAŞ terör örgütü mensubu bir zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.