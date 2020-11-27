Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda iki zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise yasaklanmış yayınlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, yasa dışı PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı 2 adrese yapılan operasyonda ve aramalarda, 22 adet yasaklanmış örgütsel yayın, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.