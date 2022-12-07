Malatya'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda PKK, PYD ve YPG silahlı terör örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adli işlemleri devam ediyor.