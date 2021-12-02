Malatya'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili 3 şahıs, FETÖ/PDY ile ilgili 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman kazandıran şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 şahıs yakalandı.

Bu arada, gaybubet evlerine yapılan baskında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 ihraç binbaşı, 1 ihraç komiser, 4 kapatılan şirket çalışanı olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.