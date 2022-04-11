İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da terör propagandası yapan şahıs gözaltına alındı

Malatya’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonunda sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon yapıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet örgütsel paylaşmaların yapıldığı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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