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Malatya'da tır alev alev yandı

Malatya’da motor seyir halindeyken alev alan tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Malatya'da motor seyir halindeyken alev alan tır, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 TF 013 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu Kozluca mevkisinde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. Araç sürücüsü tırı yolun sağına çekip aracı terk ederek itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yolda önlem alırken, alev topuna dönen tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Tırın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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