İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da tır ile kamyonetin karıştığı trafik azasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da tır ile kamyonetin karıştığı trafik azasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan F.Y. (35) idaresindeki 37 ABF 662 plakalı Scanıa marka tır, karşı yönden gelen Y.G. (50) yönetimindeki 44 KF 508 plakalı BMC marka kamyonetle çarpıştı. Kazada Y.G. yaralandı. Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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