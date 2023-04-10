Malatya'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde konteyner kentte kaldığı öğrenilen ve yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki depremzede, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Gölbaşı karayolu üzerinde bulunan Doğanşehir ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe konteyner kentinde kalan 80 yaşındaki Abuzer Kalik, yolun karşısına geçmek istediği esnada tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yolda ışıklandırma olmaması nedeniyle arkadan gelen başka bir kamyonetin de çarptığı yaşlı adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.