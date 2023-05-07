İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da TOGG izdihamı

Malatya’ya gelen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Malatya'ya gelen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Görücüye çıkan Türkiye'nin milli otomobili TOGG Malatya'da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. MalatyaPark AVM'de sergilenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u incelemek için vatandaşlar sıraya girdi.


Türkiye'nin yerli otomobilini incelemek ve fotoğraf çekebilmek için vatandaşlar biriyle yarışırken, oluşan izdiham nedeniyle TOGG ilerlemekte güçlük çekti. “Anadolu kırmızı” TOGG'u inceleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, bunun başlangıç olduğunu belirtti.


Türkiye'nin milli otomobili TOGG ‘un hayal olduğunu ileri sürenlere de göndermede bulunan vatandaşlar TOGG'un Malatya'da olduğunu söyledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.