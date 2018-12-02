Malatya'da tombala operasyonu

Malatya'da polis ekipleri yasa dışı tombala oyunu oynayan 25 şahsa toplam 6 bin 475 TL para cezası kesti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray Mahallesi Kavukçuoğlu sokakta bulunan bir İş hanında yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bahse konu iş merkezine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, masa üzerlerinde tombala oynama amaçlı çay pulları, 1 adet televizyon, 1 tombala makinası,1 adet kamera, ile 450 TL paraya ve çok sayıda karta el konuldu.Tombala oynadığı tespit edilen 25 şahsa toplamda 6 bin 475 TL para cezası kesildi.

Ayrıca Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bir iş hanında bulunan ruhsatsız bir iş yerine yapılan operasyonda da paramatik olarak tabir edilen 1 adet Paramatik oyun cihazına ve cihazda çıkan 400 TL paraya el konuldu.

Şüpheliler ilgili inceleme başlatıldı.