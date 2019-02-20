Malatya'da tombala operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından yasa dışı tombala oynadıkları iddiasıyla 57 şahsa 18 bin 240 TL para cezası uyguladı.

Malatya'da Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi yakınlarında bir işyerinde yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

İçeride yasa dışı olarak tombala oynadığı tespit edilen 57 şahsa 18 bin 240 TL idari para cezası uygulanırken, tombala oynatan iki kişiye ise adli işlem yapıldı. Operasyonda polis ekipleri tombala aletlerine ise el koydu.