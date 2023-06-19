Malatya'da topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde arazide topladığı mantardan yiyen kişi zehirlendi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şahnahan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Ş.A. arazide topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına aldı.

Hastanede tedavisi süren Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.