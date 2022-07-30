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Malatya'da toplu taşımada denetim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. 399 aracın kontrol edildiği denetimlerde 27 araca işlem yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.


27 -29 Temmuz tarihleri aralığında üç süreyle gerçekleştirilen denetimlerde kontrolü yapılan 399 araçtan 27'sine işlem yapılırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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