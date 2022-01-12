Malatya'da toplu taşımaya fiyat ayarı

12 Ocak tarihi itibariyle geçerli olan karar gereği, sivil tek binişler 3 TL'den 4,5 TL'ye, öğrenci ise 2 TL'den 3 TL'ye yükseltildi. Şehir içi toplu taşıma ücretlerinde son olarak 3 Ağustos 2021 tarihinde güncellemeye gidilmiş olup, son yıllarda artan yakıt gideri, şoförlere yapılan zam, yedek parça fiyatlarındaki artışlar nedeniyle fiyat artışı yapıldığı belirtilmişti.