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Malatya'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 145 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram sentetik kannabinoid, 120,05 gram esrar, 573 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 5 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

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