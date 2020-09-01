Malatya'da torbacı operasyonu: 14 gözaltı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 145 gram metamfetamin, 1 kilo 66 gram sentetik kannabinoid, 120,05 gram esrar, 573 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 5 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari durumda olan 1 kişinin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.