Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 70,00 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.