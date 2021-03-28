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Malatya'da torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Malatya’da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi.


Düzenlenen operasyonlarda, 27,2 gram metamfetamin, 4.5 gram sentetik kannabinoid, 67 gram kubar esrar ele geçirildi.


Konu ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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