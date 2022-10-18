Malatya'da ‘torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Malatya’da polis tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi.
Malatya'da polis tarafından ‘torbacı' olarak tabir edile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 514 gram metamfetamin maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca,14 adet pompalı tüfek, 1 adet thompson marka tam otomatik silah, 63 adet ecstacy hap, 3,43 gram esrar maddesi, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 161 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonlarda A.B., İ.K., O.K., C.A., S.İ. ve M.Ü. gözaltına alınırken zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.