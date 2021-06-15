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Malatya'da torbacı operasyonu: 7 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 980 gram kubar esrar, 668 adet yeşil reçeteye tabi hap, 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Savcılıkça adli kontrol uygulanan 2 şüpheli için de yapılan itiraz sonrası yeniden yakalama kararı çıkarılırken, şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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