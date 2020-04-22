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Malatya'da torbacı operasyonu

Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 540,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka çalışmada ise 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, TSK'dan ihraç edilmesine rağmen askeri personel kimliğini kullandığı tespit edilen bir başka şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi.

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