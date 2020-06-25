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Malatya'da torbacı operasyonu

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 100 adet uyuşturucu hap ile 0,52 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, F.K., E.K. ,H.A.D. ve M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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