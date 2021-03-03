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Malatya'da torbacı operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bin 239 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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