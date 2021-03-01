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Malatya'da torbacı operasyonunda 3 tutuklama

Malatya’da polisin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da polisin torbacılara yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında 115 gram metamfetamin ve 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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