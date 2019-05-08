Malatya'da Trafik Haftası kutlamaları

Düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Necmi İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'da bulunan taşıt sayısına dikkat çekerek “Malatya'da 2018 yılı sonu itibarıyla kayıtlı araç sayısı 172 bin 493, otomobil sayısı 92 bin 46 olmuştur. 2019 yılı mart ayı itibarıyla Malatya'daki taşıt sayısı 173 bin 893'e ulaşmıştır. Son yıllarda, Malatya'da gerek motorlu taşıt sayısının gerekse otomobil sayısının nüfusa göre çok daha hızlı bir oranda arttığı görülmektedir. Ancak, genel refah düzeyiyle orantılı olarak Malatya'da nüfusa göre otomobil sayısı Türkiye genelinin oldukça altındadır. Toplu taşıma hizmetlerinde özellikle öğrenci servislerinde çalışan sürücülerin etkin olarak denetlenmesi ve periyodik olarak eğitimden geçirilmesi, trafik kuralları konusunda vatandaşlarımızda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi, özellikle şehir içi trafikte yaya güvenliğini ve engellilerin kullanım güvenliğini artırıcı altyapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması, Hususlarına önem vermemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Trafik ekiplerinin gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Vali Baruş, “İlimizde yapılan trafik denetimleri neticesinde uygulanan bazı cezalara baktığımızda hangi konularda sorun yaşadığımız ve hangi konulardaki ihmallerin üzücü kazalara sebebiyet verdiği açıkça ortaya çıkmaktadır. 2017 yılında, kırmızı ışık ihlalinden dolayı ceza uygulanan sürücü sayısı 9 bin 267 iken, bu sayı 2018 yılında 12 bin 331'e çıkmıştır. İlimizdeki karayolu ağının genişliği ve karayollarımızın ülkemizin ana arterlerinden biri üzerinde yer alması nedeniyle, oluşan trafik yoğunluğu da göz önüne alındığında, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın trafik ekipleriyle sağladığı trafik güvenliği hizmetlerinin takdire şayan olduğu görülecektir. Trafik ekiplerimiz, karayollarımızda güvenliğin sağlanması için gece gündüz demeden, yüksek bir görev bilinciyle vazifelerini yerine getiriyorlar. Bu fedakarlıkları dolayısıyla trafik ekiplerinde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Emniyet ve jandarma tarafından trafik hizmetlerinin kaliteli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Diğer taraftan vatandaşlarımızın trafik konusundaki farkındalığının artırılması ve özellikle öğrencilerimizin bu konudaki eğitimlerine önem veriyoruz. Okullarımızda her yıl on binlerce çocuğumuza trafik eğitimi verilmekte, trafik parklarında uygulamalı olarak davranış kuralları öğretilmektedir” dedi.

İl Jandarma Komutanı Necmi İnce ise, "Bugün, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinliklerini birlikte paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Günümüzde her aile ve birey trafikte birer aktördür. Biz burada konuşurken bizim ailemizden biri trafikte bir hareketin içindedir, yayadır, yolcudur veya sürücüdür. Bu nedenle bu hafta tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Bazı gün ve haftaların konusu kutlamadır, bazılarının konusu anmadır. Trafik haftasının konusu ise bilinçlendirmedir, eğitimdir ve toplumun trafik konusunda duyarlılığını artırmaktır. İşte bu vesile ile her yıl Mayıs ayında bu konu üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. Ülkemiz karayollarında meydana gelen kazaları önlemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla 2012 yılında hazırlanan ve Başbakanlık Genelgesi olarak yürürlüğe giren ‘Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' ile 2020 yılına kadar ülkemizde trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflenmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılmasına karar verilmiştir” diye konuştu.