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Malatya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.


Malatya'da Haziran ayı içerisinde Özsan sanayi sitesi ve İnönö Caddesi, Sıtmapınarı mevkiinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Sıtmapınarı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yol ortasındaki yaya aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

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