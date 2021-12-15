Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Malatya-Ankara karayolunda yaşandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiindeki kazada C.G. yönetimindeki 34 EME 53 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince bir araca çarptıktan sonra Hacı Ahmet Turan'ın kullandığı 23 FC 936 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan yolcular Ö.F.A. ve T.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine kısa sürede gelen 112 Sağlık ambulansları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Hacı Ahmet Turan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazadan sonra araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, araçların çekici ile olay yerinden kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.