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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya-Sivas Karayolu üzerinde tek taraflı yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya-Sivas Karayolu üzerinde yer alan Sütlüce Mahallesi mevkiinde Cengiz Altıkulaç (49), yönetimindeki 44 FV 080 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.


Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye ambulans ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü Büyükşehir İtfaiyesinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması ile çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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