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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da elektrikli bisikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; İ.A. (45) idaresindeki elektrikli bisiklet, A.Ç.'nin (23) kullandığı 44 T 0077 plakalı ticari taksiye çarptı.Kazada,elektrikli bisiklet sürücüsü İ.A. yaralandı.


Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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