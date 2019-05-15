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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da minibüs ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da minibüs ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. yönetimindeki 44 HF 436 plakalı minibüs ile A.Y. idaresindeki 23 BL 532 plakalı motosiklet Sahur Sokağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.Y. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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