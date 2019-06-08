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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan K.B. idaresindeki 34 AEK 935 plakalı tır önünde seyir eden H.A. yönetimindeki 65 NR 604 plakalı otomobile çarptı.


Kazada otomobilde bulunan bir bayan yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı şahsın Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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