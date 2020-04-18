Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak durabildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Elazığ istikametine seyir halinde olan Mehmet Selim S. yönetimindeki 16 ADJ 084 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptıktan sonra lastiğinin yerinde çıkmasıyla durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevda S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.