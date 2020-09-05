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Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi Arap Osman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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