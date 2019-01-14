Malatya'da trafik kazası: 2 yaralı

Malatya'da minibüsün ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D. yönetimindeki 44 KP 098 plakalı minibüs ile O.N. idaresindeki 44 PY 347 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada E.D. (4) ile Ö.K. (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.